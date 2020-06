Imagini sfâşietoare cu un urs polar. Este înfometat şi extrem de slab

În orașul Norilsk, pentru prima oară în ultimii 40 de ani, un urs polar poate fi văzând plimbându-se pe străzi. Animalul este extrem de slab și slăbit și pare că este în căutarea hranei. Urșii trăiesc pe coastă, acolo unde există mult gheață și rareori ajung în orașe care sunt construite în interiorul teritoriului. Din cauza topirii gheții, însă, urșii încep să părăsească zonele în care locuiesc pentru a putea supraviețui.

Luna mai a anului 2020 a fost cea mai caldă lună mai de când se fac măsurători în Siberia – cu 10 grade mai caldă decât media perioadei, anunță Serviciul Copernic pentru schimbări climatice, un program afiliat Comisiei Europene. Vremea extrem de caldă din Siberia vine în contextul în care întreaga planetă a trecut prin cea mai caldă lună mai din istoria înregistrărilor meteorologice.

Conform cercetătorului Martin Stendel, deviația de temperatură de luna trecută din Siberia nord-vestică s-ar întâmpla doar o dată la 100.000 de ani dacă planeta nu ar trece prin schimbări climatice generate de activitatea umană.

În Siberia, însă, nu doar luna mai a fost mai caldă decât în mod obișnuit – regiunea a trecut prin perioade cu temperaturi mai mari decât cele normale de-a lungul iernii și primăverii, cu temperaturi ridicate mai ales în ianuarie.

Cercetătorii spun că, în medie, regiunea arctică se încălzește de două ori mai repede decât restul planetei din cauza încălzirii globale.

