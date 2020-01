Imagini ŞOCANTE cu avionul prăbuşit în Iran. Pasagerii au supravieţuit atacului cu rachetă, dar au murit la impactul cu solul VIDEO

Autorităţile de la Teheran au recunoscut, sâmbătă dimineaţă, că au doborât "din greşeală" avionul companiei ucrainene Ukraine International Airlines. Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat forţelor armate să remedieze "neglijenţele" după ce Teheranul a recunoscut că a doborât din greşeală avionul ucrainean. La rândul său, preşedintele Volodimir Zelenski a transmis, sâmbătă, că Ucraina aşteaptă o investigaţie completă, compensaţii şi asumarea totală a răspunderii în cazul avionului de pasageri doborât de Iran.

Iranul recunoaşte că a doborât dintr-o "eroare umană" avionul de pasageri. Reacţia Ucrainei UPDATE

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT