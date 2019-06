Imagini şocante surprinse într-o sală de clasă. Un elev este bătut de un jandarm sub ochii colegilor VIDEO

Jandarmul făcea parte din echipajul detașat la liceul din Mihăilești pentru a asigura desfășurarea în liniște a examenului de bacalaureat. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede clar cum bărbatul intră în sala de clasă și-l lovește de mai multe ori pe unul dintre elevi. Directoarea adjunctă a liceului povestește șocată incidentul.

"Am cercetat, am deschis camerele de luat vederi, am văzut ce s-a-ntâmplat: un jandarm a lovit un elev! Nu mi se pare normal! Indiferent de greșeala făcută de elev, acesta n-avea dreptul să lovească elevul! Elevul avea părinți, este minor și trebuia să știm noi! Se vede clar pe camerele de luat vederi: îi aplică doi pumni, îi aplică și două palme după ceafă...", a declarat Dorina Bulai, pentru România TV.



Reprezentanții Jandarmerierei Giurgiu condamnă gestul colegului lor. "Am văzut imaginile care surprind evenimentul, cu siguranță acestea vor fi puse la dispoziția procurorului militar desemnat să cerceteze cazul. Vă pot asigura că un asemenea comportament nu este tolerat la nivelul Jandarmeriei și ne delimităm cu tărie de acțiunea acestuia. Vom sprijini organele de anchetă cu tot ceea ce ni se va solicita și pentru comportamentul său va suporta consecințele. Noi regretăm acest eveniment și vom lua măsuri ca asemenea lucruri să nu se repete", a declarat pentru România TV Nicoleta Beianu, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Giurgiu.

Agresiunea de la liceul din Mihăilești este cercetată de procurorii de la Parchetul Militar.