Imagini şocante, vântul a luat pe sus un Boeing 737 cu 100 de pasageri VIDEO

Un avion Boeing 737-500 al companiei ruse UTair a aterizat duminică pe burtă pe un aeroport din nordul Rusiei, după ce trenul de aterizare a cedat în urma unui contact violent cu solul, niciunul din cei 94 de pasageri şi şase membri ai echipajului nefiind răniţi, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

Potrivit companiei aeriene, aterizarea dură ar fi fost provocată de fenomenul de ''wind shear'', o schimbare bruscă a direcţie şi vitezei vântului.

Incidentul s-a produs pe aeroportul Usinsk, situat la circa 1.500 de kilometri nord de Moscova. Pasagerii au fost evacuaţi pe toboganele de urgenţă şi nu s-au înregistrat răniţi, o singură persoană solicitând îngrijiri medicale.

Imaginile postate pe internet arată avionul cu trenul de aterizare rupt pe pista parţial înzăpezită a aeroportului.

UTair 737 crash lands at Usinsk Airport in Russia. No injuries yet reported during evacuation. https://t.co/VU7kEYuRNM pic.twitter.com/IC5n8v3vH0