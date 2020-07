Imagini uimitoare din vehicului care duce turiştii în spaţiu. Pentru ce plătesc bogaţii peste 250.000 de dolari

Virgin Galactic Holdings Inc. a prezentat dotările din cabina vehiculului spaţial VSS Unity într-un tur virtual pentru presă, menit să evoce acelaşi model estetic pe care Virgin

Group l-a urmărit pentru avioanele comerciale, saloanele din aeroporturi, hoteluri şi cursele de croazieră planificate.

Pasagerii vor putea privi în exterior prin 12 ferestre circulare, în timp ce urcă la aproape 100 km deasupra Pământului. La altitudinea maximă aceștia pot coborî din scaune și se pot plimba în jurul cabinei în condiții de "gravitaţie zero".

Compania are deja 600 de clienţi care s-au înscris pentru zboruri, în timp ce alţi în jur de 400 şi-au exprimat interesul. Virgin Galactic a transmis că intenţionează să transporte primii clienţi în spaţiu spre sfârşitul acestui an. Înainte de acest moment crucial, Virgin Galactic l-a numit săptămâna trecută pe un fost veteran al companiei Walt Disney în funcţia de director şi a intensificat gradual eforturile de marketing pentru prezentarea zborurilor spaţiale de plăcere ca fiind cele mai noi tipuri de experienţe pentru persoanele aflate în căutare de aventură.

Virgin Galactic is sending Oculus VR headsets to customers who have reservations, so they can take a virtual look inside the spaceship's cabin.



Naturally, one of the first things I did was figure out how to take a spacewalk: pic.twitter.com/3AUNReA7Mb