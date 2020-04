Îmbulzează pentru pachete gratuite de la Primărie în Jibou. Oamenii au uitat de pandemia de coronavirus şi de distanţarea socială

"Orașul Jibou poate deveni un focar de Covid la fel ca Suceava. Pachetele de ajutor pentru locuitorii de pe strada Cărămidari puteau fi distribuite și altfel, mai organizat și respectând măsurile de protecție legale. Dar ca de obicei, pentru unii legea nu e obligatorie de respectat. Să curgă pomenile - că vin alegerile... Instituția Prefectului - e totul ok?", este mesajul celor de la USR Jibou.

Totul s-a întâmplat chiar sub ochii poliţiştilor.

Primarul din Jibou a recționat.

"Am văzut și eu acea postare. Sigur în aceste momente, unii nu au ce să facă și au început să atace. Nici eu nu îmbrățișez situația creată acolo chiar sub ochii forțelor de ordine. Noi nu am impărțit doar acolo pachete ci la peste 300 de oameni nevoiași și pensionari care în aceste zile au nevoie de ajutor", a declarat Dan Ghiurco, primarul orașului Jibou, citat de stiripesurse.ro