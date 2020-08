Împăcarea momentului în SHOWBIZUL românesc! Jo şi Juno formează din nou un cuplu şi sunt mai fericiţi ca niciodată

Cei doi îndrăgostiți au dat o fugă până la mare împreună, semn că împăcarea mult aşteptată de fani chiar a avut loc. Cei doi erau de nedespărțit, locuiau împreună, iar în momentul în care au anunțat ruptura, fanii lor au rămas uimiți.

Chiar Jo a fost cea care a anunțat cu lacrimi în ochi despărțirea de Juno și a mărturisit că în relaţia lor s-au făcut greşeli de ambele părţi. La momentul respectiv, artista spunea că au decis să ia o pauză, dar judecând după story-urile de pe reţelele de socializare, se pare că pauza a luat sfârşit.

"Cred că greșeala noastră a fost că am ales să ne facem publică viața asta personală și acum trebuie să dăm socoteală de fiecare dată. Poate ne-am maturizat. Ca în orice cuplu, există și momente mai puțin plăcute. Nu am fost despărțiți.

Am considerat că e firesc și normal să mai luăm o gură de aer. Ne-am sufocat un pic pentru că ne-am iubit și ne iubim foarte mult. Ne-am sufocat pentru că nu am știut să gestionăm lucrurile astea. Ne-am sufocat pentru că nu am știut cum să facem să fie bine. Noi doi ani jumătate cât am fost împreună ne-am sufocat încontinuu. Stăm împreună, dar nu trebuie să stăm numai împreună", a declarat Jo în cadrul unei emisiuni TV.

Citeşte şi: S-a căsătorit Cleopatra Stratan cu Edward Sanda la doar 17 ani? Felul în care a numit-o pe Instagram i-a pus pe jar pe fani