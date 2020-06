Imperiul lui Cosmin Olăroiu din staţiunea Mamaia! Cum va arăta ansamblul rezidenţial de lux: "Costurile sunt mari, dar calitatea bună"

"Cred că perioada pe care am petrecut-o în afara ţării, care este destul de mare, aproximativ 20 de ani, mi-a permis să văd foarte multe lucruri frumoase, interesant. De asta mi-a venit această idee şi am plecat la acest drum. Este un început, nu sunt un expert în construcţii. Eu am lucrat cu Daniel Ciocăzanu (n.r arhitect) în mai multe proiecte, ne cunoaştem foarte bine, ştim ce vrea celălalt. Avem în plan mai multe proiecte, acesta este primul, dorim să se ridice la nivelul aşteptărilor. Vreau să contruiesc ceva care să aducă un plus de valoare pieţei autohtone", a declarat Cosmin Olăroiu pentru looksport.ro.

"Este greu, pentru că acum am o oarecare experienţă în construcţii, am mai construit noi aşa. Eu sunt foarte nerăbdător, nu am răbdare, toate lucrurile trebuie să se petreacă de la o zi la alta, vreau să văd produsul final. Probabil că o să mai dureze în jur de o lună până o să fie finalizat exteriorul şi după o să trecem la interior. Pe urmă o să ne gândim dacă vindem, cui vindem şi tot aşa.

Încercăm să facem ceva la nivel internaţional, cu nişte reguli, pentru cei care vor locui aici. Ne gândim şi la un regulament al clădirii. Fiecare loc trebuie să aibă şi o parte din tine, facem din suflet, nu comercial. Daniel este foarte implicat în proiect, de asta îmi place. Costurile sunt mari, pentru că şi calitatea este una foarte bună.", a mai spus tehnicianul.

"Tot timpul este un risc, dar este calculat"

"Fiecare clădire şi construcţie este ca si copilul meu, îi cunosc şi defectele şi lucrurile bune. Totul este un corpus uman, de fapt, care duce la sfârşit o construcţie. E un imobil care va trece în timp, aşa cum trece o poşetă Channel, eleganţă, rafinament.

Un loc care permite izolarea, dar şi primirea. Toate lucrurile astea fac parte din acest proiect. Tot timpul este un risc, dar este calculat. Important este cum construieşti strategia. Eu nu cred că eleganţa are un risc.", spune arhitectul Daniel Ciocăzanu.

"Îmi place foarte mult marea, mă relaxează, mai ales că am o viaţă agitată. Voi avea şi eu aici un apartament, e un loc unde eu aş sta, iar asta înseamnă foarte mult. Am o plăcere deosebită de a vedea lacul, marea.

Nu rişti atunci când faci ceva frumos. Lucrurile perseverente reuşesc. Tot timpul am cerut calitate, iar pentru asta e nevoie de timp. Eu prefer să lucrez în România şi cred e multă nevoie aici. Tot timpul am preferat să investesc bani mulţi în România. Nu sunt afacerile mele, eu sunt doar un purtător de cuvânt. Dacă va fi un profit, va merge la adevăratul patron, fiul meu", a conchis Cosmin Olăroiu.