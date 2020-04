În ce condiţii ar putea fi deschise şcolile din Bucureşti. Răspunsul dat de Gabriela Firea

Primarul general al Bucureştiului a anunţat că urmează să fie puse în aplicare măsuri speciale pentru gestionarea economiei şi pentru deschiderea şcolilor din Capitală.

"În momentul în care gestionăm patru milioane de cetățeni este primordială grija pentru ei și repornirea economiei. Cum a fost înainte de pandemie nu se va putea câteva luni până la descoperirea unui vaccin. Noi am repornit șantierele, dar am impus obligativitatea de a se purta măști și mănuși si am interzis municitorilor să meargă la magazin, cerând să se asigure hrana de acasă", a declarat Gabriela Firea la Digi24.

Primarul a explicat că se lucrează la un plan de măsuri speciale pentru deschiderea școlilor. Firea spune că profesorii și copiii vor fi obligați să poarte măști câteva luni.