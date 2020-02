În urma sinuciderii Carolinei Flack, s-a pus în discuţie felul în care tabloidele publică ştiri despre viaţa celebrităţilor

Caroline Flack, fosta prezentatoare a popularei emisiuni de tip reality-show "Love Island" şi câştigătoare a versiunii britanice a emisiunii "Dancing with the Stars", a fost găsită decedată la vârsta de 40 de ani în apartamentul ei din Londra, sâmbătă, în urma unei sinucideri, informează Reuters.



Jurnalista renunţase la jobul de prezentatoare TV după ce a fost pusă oficial sub acuzare pentru agresarea iubitului ei în luna decembrie. Caroline Flack a negat acuzaţiile formulate împotriva ei.



Moartea sa a generat o dezbatere amplă despre felul în care tabloidele din presa britanică, renumite pentru tacticile lor agresive de relatare, publică articole despre celebrităţi şi despre criticile virulente care pot fi direcţionate spre anumite persoane pe reţelele de socializare.



Caroline Flack vorbise în trecut despre lupta sa cu depresia.



Noua petiţie, semnată de 346.000 de persoane, solicită interzicerea folosirii citatelor provenite din surse anonime, publicarea de informaţii private şi publicarea înregistrărilor medicale ale unor persoane.



"Astfel, vom preveni mai bine automutilarea, sinuciderea, abuzul de substanţe şi deteriorarea sănătăţii mintale. Să luptăm împreună şi să facem o schimbare pentru totdeauna!", se afirmă în textul petiţiei.



"Love Island", una dintre cele mai populare emisiuni din industria de televiziune britanică, aduce împreună tineri şi tinere care nu au parteneri de viaţă şi care formează perechi într-o vilă dintr-o staţiune însorită, în căutarea celebrităţii. Relaţiile dintre ei, inclusiv cele intime, sunt difuzate la televizor. Cuplul care rezistă până la finalul show-ului TV este declarat câştigătorul concursului.



"Love Island" va reveni luni seară pe micile ecrane din Marea Britanie după o pauză de două zile, au anunţat reprezentanţii postului ITV, într-o ediţie care va aduce un ultim omagiu fostei prezentatoare a emisiunii.

