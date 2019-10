Înalta Curte a decis definitiv că procurorii din dosarul 10 august nu au încălcat legea

"Respinge, ca nefondat, recursul declarat de Inspectia Judiciara impotriva hotararii nr. 3P din 3 aprilie 2019, pronuntata de Consiliul Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori in materie disciplinara in dosarul nr. 5/P/2019. Definitiva", se arată în minuta Inaltei Curti.

O hotarare similara fusese luata in aprilie 2019 de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Decizia Inaltei Curti vine in contextul in care mai multe actiuni disciplinare promovate de Inspectia Judiciara au fost respinse in instanta, iar 7 membri CSM ii cer demisia sefului acestei institutii, judecatorul Lucian Netejoru.

Inspectia Judiciara a anuntat, in 15 ianuarie, ca i-a cercetat disciplinar pe seful Sectiei Parchetelor Militare din cadrul PICCJ, Gheorghe Cosneanu, si pe procurorii Codrut Mihalache si Ciprian Pirlog, pentru nerespectarea dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ, dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului, ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege si regulamente, in legatura cu dosarul violentelor din 10 august.

Este vorba de procurorii militari care au decis demararea anchetei in acest caz.