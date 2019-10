Articol publicat in: Justitie

Încă un proces important se reia de la zero. Dosarul fostului şef al ANAF Şerban Pop şi al afaceristului Horia Simu se rejudecă la ÎCCJ

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis să desfiinţeze sentinţa în dosarul în care fostul şef al ANAF Şerban Pop şi omul de afaceri Horia Simu au fost condamnaţi pentru trafic de influenţă, respectiv cumpărare de influenţă. Procesul se reia la Secţia Penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Instanţa Supremă a admis apelurile declarate de inculpaţii Şerban Pop şi Horia Simu şi de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr. 42 din 26 ianuarie 2017, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală în dosarul nr. 3503/1/2015, potrivit news.ro. Procesul se rejudecă la ÎCCJ. Decizia este definitivă. Este vorba despre dosarul în care fosta şefă a DIICOT Alina Bica şi fostul şef al ANAF Şerban Pop au fost trimişi în judecată pentru luare de mită şi respectiv complicitate la dare de mită, pentru soluţionarea favorabilă a unui dosar al omului de afaceri Horia Simu, acuzat de dare de mită. Alina Bica a fost achitată în acest dosar, iar Şerban Pop a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru trafic de influenţă. Omul de afaceri Horia Simu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influenţă, a fost pus în libertate după ce ICCJ a suspendat executarea pedepsei, după ce a acceptat în principiu contestaţia în anulare depusă după ce CCR a decis cu privire la constituirea nelegală a completelor de cinci judecători de la instanţa supremă. Şerban Pop a beneficiat şi el de suspendarea executării pedepsei. loading...

