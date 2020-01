Incendiile din Australia au schimbat culoarea gheţarilor. Imagini incredibile cu transformarea naturii VIDEO

Acest fum, care degajă un miros înţepător, a apărut în zonă prima dată miercuri dimineaţă. În anumite regiuni, soarele a apărut ca un glob roşu sau auriu, în funcţie de grosimea norului toxic. "Se poate vedea clar acest fum, care a parcurs în jur de 2.000 de kilometri de-a lungul Mării Tasmaniei", a indicat pe Twitter serviciu neo-zeelandez de prevenire meteorologică.

"În regiunile cele mai afectate, vizibilitatea este scăzută, la 10 kilometri", potrivit aceleiaşi surse. "Putem simţi cu adevărat mirosul de ars, aici, la Christchurch", un oraş situat pe coasta de est a Insulei de Sud a Australiei", a scris o utilizatoare pe Twitter.

O altă femeie, Rachel, a publicat o fotografie cu gheţarul "Franz Josef", situat la mai mult de 2.000 de kilometri, unde albul imaculat a căpătat nuanţă maronie (FOTO sus). "Lângă gheţarul Franz Josef. Zăpada "caramelizată" este cauzată de praful de la incendiile de pădure", a scris ea miercuri. Actorul neo-zeelandez Jemaine Clement a publicat o fotografie cu un soare auriu. "De-a lungul întregii Noi Zeelande, fumul de la incendiile australiene în atmosferă ne oferă acest soare straniu", a comentat el.

Incendii violente au cuprins Australia din septembrie. Focarele au fost intensificate marţi, în sud-estul teritoriului, din cauza condiţiilor meteorologice favorabile.

View from the top of the Tasman Glacier New Zealand #AustralianFires #AustraliaBurningpic.twitter.com/kmSYhgIue3