Incendiu puternic la Paris. Gare de Lyon, evacuată de urgenţă VIDEO

Le Parisien scrie despre incidente care au avut loc în marja unei manifestații interzise a celor care s-au opus susținerii unui concert de către starul congolez Fally Ipupa în Bercy, fapt ce a dus la evacuarea gării.

"Poliția intervine pentru a opri o manifestație", a spus prefectura poliției din Paris evocând incendierea unor pubele și a unor scutere.

Imaginile video arată imenși nori negri de fum care se ridică deasupra gării. Mai multe mașini de pompieri sunt la fața locului, potrivit unui martor Reuters.

Omg I just left #GaredeLyon with the TGV before this happend