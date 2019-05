Incendiu violent într-un centru comercial. Sunt cel puţin 20 de morţi, mulţi oameni au sărit de pe acoperiş VIDEO

Focul a izbucnit vineri după-amiaza, la etajul al doilea al centrului comercial Taxhila. Într-un clip publicat de Twitter, se vede cum oamenii prinși în interiorul clădirii sar de pe terasa centrului comercial, pentru a scăpa de foc.

"Sunt foarte tulburată de tragedia de la Surat. Gândurile mele sunt alături de familiile îndoliate. Am cerut guvernului din Gujarat și autorităților locale să le ofere toată asistența posibilă celor afectați", a scris premierul indian, Narendra Modi, pe contul său de Twitter.

Fire broke on the second floor in a hall of a commercial complex at Sarthana bin Surat. At least seven people trapped inside the building began to jump out from the covered terrace, on not finding a way to escape, of which one died. pic.twitter.com/JiA9xBPOvg