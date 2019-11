Începe războiul USR-PLUS. Caramitru jr., primul atac la adresa lui dacian Cioloş

"Tăpălagă a scris o analiză ieri. In care spune că USR/PLUS are nevoie de un “leader”. Că asta lipsește. Este profund greșit. Gândire ca acum 20-30 de ani. Dl Tăpălagă nu înțelege conceptul de rețea și vorbește de ierarhii ca pe vremuri.

Aici vorbim de o mișcare a 2-3 milioane de simpatizanți. Oameni inteligenți care își doresc schimbarea. Care vor sa se implice si vor sa fie ascultați. O mișcare de la firul ierbii. Bottom-up. Este opusul unei miscari ierarhice conduse de un lider.

Ce e nevoie e altceva. Construcția trebuie sa funcționeze ca o platforma deschisă. De idei și de oameni - orice idee buna sau candidat bun (ca e din partid sau nu, ca e sef sau nu) trebuie sa poata fi susținută.

Asta este tema. Dacă mișcarea și USR se ierarhizează și centralizează excesiv, lumea nu se va mai simți reprezentată. Este exact problema PLUS (care este un partid hiper centralizat in jurul unui om) - și care stagnează la 5-6% din aceasta cauza.

Soluția - pentru a creste - este in open primaries pentru selecția candidaților și aplicații digitale de rapid pooling și aliniere. Dacă USR (împreuna cu PLUS) încep sa gândească așa - vor câștiga masiv. Dacă nu - vor pierde (din ambiția unuia sau altuia care vrea doar putere internă și gândește in paradigme vechi și perimate)", scrie Caramitru pe Facebook.

Klaus Iohannis a obţinut 37,82% din voturi la alegerile din 10 noiembrie, Viorica Dăncilă - 22,26%, Dan Barna - 15,02%, Mircea Diaconu - 8,85% - rezultatele finale ale primului tur al alegerilor prezidenţiale, prezentate joi de BEC.

Conform datelor finale centralizate de Biroul Electoral Central, candidatul susţinut pe PNL, Klaus Iohannis are 37,82% (3.485.292 de voturi), Viorica Dăncilă a obţinut 22,26% din sufragii (2.051.725 de voturi), Dan Barna a obţinut un scor electoral de 15,02% (respectiv 1.384.450 voturi) în timp ce Mircea Diaconu a fost votat de 8,85% dintre alegători, (815 201 voturi).

Candidatul PMP Theodor Paleologu a fost votat de 5,72% dintre electori (527 098 voturi), candidaitul comunităţii maghiare, Hunor Kelemen are 3.87% (357.014 voturi), candidata PPU-SL Ramona Ioana Bruynseeles are 2,65%, (respectiv 244.275 voturi).

Candidatul independent Alexandru Cumpanaşu a obţinut 1,53% din voturi (141.316 voturi), în timp ce restul candiaţilor au ob.ţinut scoruri electorare de sub unu la sută, astfel, Viorel Cataramă are 0,53% (48.622 voturi), Bogdan Stanoevici - 0,43% (39.192 voturi), Cătălin Ivan - 0,36% (32.787 voturi), Ninel Peia – 0,34% (30.884 voturi), Sebastian Popescu - 0.33% (30.850 voturi), John Ion Banu – 0,30% (27.769 voturi)

Alegătorii care au mers la urne a fost în număr de 9.359.673, reprezentând 51,19% din numărul total al celor înscrişi pe listele electorale.

Numărul voturilor valabil exprimate a fost de 9.216.517 ceea ce înseamnă 98,47% din numărul voturilor exprimate, în timp ce 142.961 de voturi (1,53% din numărul voturilor exprimate) au fost nule.

De asemenea, 25.319 alegători au votat prin corespondenţă.