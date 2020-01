Închisoare pe viaţă pentru criminalul din Timişoara care a decapitat un om cu drujba! Crima a îngrozit o ţară întreagă

Judecătorii de la Curtea de Apel Timişoara au dat sentinţa definitivă în cazul crimei care a îngrozit toată ţara. Iniţial, magistraţii au stabilit o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, însă cei de la Curte au decis ca Dorin Sebastian Muntean să îşi petreacă restul vieţii după gratii.

Ucigaşul a contestat sentinţa anterioară, iar Curtea de Apel Timişoara a decis în data de 20 ianuarie "condamnarea inculpatului Munteanu Dorin-Sebastian la pedeapsa detenţiunii pe viaţa pentru săvărşirea infracţiunii de omor calificat".

Crima care a îngrozit România

În noaptea de 30 spre 31 ianuarie 2019, Doru Sebastian Moldovan, din judeţul Arad, a decis să îi ia viaţa bărbatului care i-a vândut o maşină, şi care, conforma cestuia, l-ar fi înselat. Agresorul a pus mâna pe o drujbă şi a mers direct în Sânandrei, lângă Timişoara, cu gândul de-al ucide pe bărbat.

„Cu acea drujba a patruns fara drept in locuinta victimei prin distrugerea cu drujba a usii de la intrare. Dupa ce inculpatul a intrat in locuinta, victima L.M.C., care in acele momente dormea, s-a trezit, iar cand l-a vazut pe inculpat in locuinta, a sarit pe geamul unei camere si a fugit in gradina din spatele imobilului, impreuna cu fiul sau minor L.F.A. Inculpatul a alergat in urmarirea victimei, a ajuns-o si, cu acea drujba, a ucis victima, taind-o in zona gatului, a capului, a membrelor superioare, precum si in alte zone ale corpului”, aratau anchetatorii.

În momentul în care agresorul decupa uşa de la intrarea în casă, victima a sunat la numărul de urgenţe, însă operatorii i-au spus să se culce, pentru că zgomotele se aud de la vecini. În noaptea crimei, şi copilul victimei a fost rănit, în timp ce încerca să îşi salveze viaţa. Acesta şi-a rupt piciorul şi a avut nevoie de 60 de zile de îngrijiri medicale.

A fost declanşatăa o anchetă la nivelul Inspectoratului de Politie Timis. după ce un membru din familia victimei a sunat să ceară ajutor chiar în timp ce atacatorul tăia uşa casei cu drujba, însă poliţistul din dispecerat i-ar fi spus să revina, deoarece e posibil ca zgomotul să provină din altă parte. Poliţistul este cercetat penal.