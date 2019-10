Articol publicat in: Extern

Incident în Marea Neagră: rachete de croazieră lansate de pe un submarin al Rusiei VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Ministerul rus al Apărării a publicat imagini ale rachetelor de croazieră Kalibr care au fost lansate de pe submarinul „Kolpino" al Flotei ruse din Marea Neagră. Videoclipul a fost publicat pe canalul de YouTube al departamentului pentru informare și comunicații din cadrul Ministerului rus al Apărării, potrivit Uawire. În înregistrarea video este prezentat echipajul unei nave responsabil de siguranța exercițiului de luptă care dă ordin ca echipajul submarinului să se pregătească să se pregătească de tragere, după care rachetele sunt lansate.



,Echipajul submarinului Kolpino al FRMN a executat trageri cu rachete Kalibr asupra unor ținte navale și de coastă, în poligoane de pregătire pentru luptă din acvatoriul Mării Negre. Lansările de rachete au fost efectuate din imersiune", se precizează în comunicatul de presă.



Rachetele Kalibr au fost lansate de către submarinul B-271 „Kolpino", aflat în acel moment în submersie. Echipajul a distrus cu succes țintele situate pe coastă în zona poligonului militar Opuk și în poligonul de testare a armamentului al Flotei Mării Negre ruse. Citeşte şi Velier sub pavilion olandez, căutat de nave ale Gărzii de Coastă, dupa ce a dispărut în Marea Neagră UPDATE



Submarinul B-271, lansat la apă în anul 2016, a folosit deja rachete Kalibr în timpul unor misiuni reale de luptă. În toamna anului 2017, după ce a fost detașat în Marea Mediterană, submarinul Kolpino a tras câteva zeci de rachete asupra unor ținte controlate de statul islamic în Siria, distrugând depozite, puncte de comunicare și centre de comandă.



Rachetele de croazieră de tip Kalibr pot fi utilizate pentru a ataca ținte aflate pe uscat, cât și pe mare. În februarie a acestui an, după ce SUA și-a anunțat retragerea din Tratatul Forțelor Nucleare din domeniul intermediar (INF), Vladimir Putin a dat undă verde unei propuneri de a crea o versiune terestră a rachetei Kalibr. loading...

