Incredibil ce i-au scris pe tort părinţii lui Mihai când a împlinit 14 ani. Este cel mai tare mesaj FOTO

Cel mai tare mesaj pe care i l-au scris parintii pe tort cand a implinit 14 ani, scrie ciao.ro. Viralul saptamanii este, de data asta, unul de-a dreptul delicios, si la propriu si la figurat. Mesajul de pe tortul unui adolescent s-a raspandit intens pe Facebook.

Mihai se pare ca este un baiat nu foarte cuminte, iar parintii s-au gandit ca de ziua lui sa-i faca o surpriza si sa-i aminteasca pe aceasta cale ca, incepand de la varsta de 14 ani, este direct raspunzator de toate faptele sale, chiar si in fata legii. Tortul a devenit instant o senzatie pe internet dupa ce mai multa lume a inceput sa posteze comentarii savuroase la postare. Imediat dupa ce a suflat in lumanari, tortul a fost fotografiat iar de atunci like-urile si distribuirile in mediul online au continuat sa curga.

„Codul penal Art. 113. Minorul care are varsta intre 14 si 16 ani, raspunde penal. La multi ani, Mihai!" este mesajul scris pe tort de parintii adolescentului iar oricat pare de amuzant totusi sunt mult mai tari comentariile la aceasta imagine.

„Mulțumesc dă tort. Vă scriu dă la Jilava" / „Ce bine că Miță nu știe să citească" / „Pușcăria e doar o camera" / „La tortul de 18 ani o sa-i scrie AMR 1870" / „Când fumam marijuana, tu mestecai pâine cu sana" sunt doar cateva dintre miile de comentarii de la postare.