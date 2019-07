Incredibil! Cum arată femeia care nu a mai mâncat de 97 de zile: Mănânc ocazional, mai mult din motive de sărbătoare

Audra Bear, o americancă de 25 de ani și a reușit să șocheze pe toată lumea cu dieta ei incredibilă. Femeia din Minneapolis, Minnesota a început ritualul ei spre o viață sănătoasă prin a fi vegană, apoi raw-vegană, după care a început să renunțe la mâncărurile solide și să opteze doar pentru sucuri și ceaiuri.

Fata ține post negru și face exercitii de respirație între o ora și 3 ore pe zi. Ea inceput cu o serie de 5 zile și a continuat până a ajuns la 97 de zile fara nicio mâncare solidă, doar cu ceaiuri, sucuri și smoothie-uri naturale. Tânăra e convinsă că hrana provenită de la "energia aerului" o face mai sănătoasă și să arate mai bine.

"Tot ce este in jurul nostru conteaza, aerul pe care il respiram, lumina soarelui, natura, relatiile cu oamenii si toate vietatile. Este aceasta energie cea care ne alimenteaza si ne sustine ca si oameni. Am auzit despre astfel de oameni, dar nu m-am gandit niciodata ca o sa fiu si eu ca ei. Iubeam mancarea si iubeam sa mananc. Dar cand am inceput exercitiile de respiratie am realizat ca nu mai am pofta de mancari solide si dense. Am renuntat la macare si am inceput sa practic respiratia, prima serie a durat 5 zile, dar cea mai lunga a ajuns la 97 de zile si ma simt minunat. Mananc ocazional, dar mai mult din motive de sarbatoare", a declarat Audra.