Îndemn şocant al preşedintelui Filipinelor, către săraci: "Dacă n-aveţi alcool, daţi-vă cu benzină!"

Rodrigo Duterte insistă că a vorbit serios, contrazicându-şi astfel purtătorul de cuvânt. „E adevărat ce am spus. Cine nu are alcool, mai ales oamenii săraci, mergeți la benzinărie și turnați-vă în palme câteva picături de benzină. Este dezinfectantă. Dacă nu aveți altceva, faceți așa", a spus Rodrigo Duterte.

Însă, nu doar că nu sunt dovezi că benzina este eficientă în acest scop, dar contactul prelungit poate fi dăunător. În Filipine epidemia accelerează. Cu 4.000 de cazuri depistate pe zi, țara a depășit 90.000 de infectări.

În capitala Manila și în alte zone sunt în vigoare restricții, precum limitarea circulației vârstnicilor și a copiilor.

President Duterte was not joking when he advised the public that gasoline can be used to disinfect face mask, claiming it can kill germs in the absence of rubbing alcohol. pic.twitter.com/JnAfwT2Hso