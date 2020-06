Iniţial, o eleva din Suceava a luat 5,90 la Evaluarea Naţională, după contestaţie viaţa ei s-a schimbat radical

Potrivit monitorulsv.ro, adolescenta a depus atunci contestaţie fiind nemulţumită de evaluarea făcută de profesorii corectori de la Limba Română. Astfel, după soluţionarea contestaţiilor, nota de 5,90 a urcat până la 9,20, iar media finală i-a fost ridicată la 8,90.

Un alt caz este al unui elev din Suceava care a fost notat la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naţionale 2019 cu 4,35 la Matematică. A depus contestaţie şi a primit încă trei puncte, ajungând la 7,35, notează aceeaşi sursă.

Elevii care au depus contestaţii au avut parte de adevărate răsturnări de situaţii, semn că se strecoară destul de multe greşeli în corectarea lucrărilor de examen. Potrivit Ministerului Educaţiei, dupa sesiunea de Evaluare Naţională din acest an au fost depuse 15.275 de contestaţii.

La proba scrisa de Limba si literatura romana au fost depuse 9.030, la Matematica 5.991, iar la Limba si literatura materna 254 de contestatii.

"15.275 de contestatii au fost depuse dupa afisarea primelor rezultate obtinute de candidatii prezenti la probele din sesiunea curenta a Evaluarii Nationale a elevilor de clasa a VIII-a. Numarul contestatiilor este mai mic decat in ultimii doi ani: in 2019 au fost depuse 21.509 contestatii, iar în 2018 – 23.761", potrivit Ministerului Educatiei.

Mai mult, cele mai multe contestatii au fost depuse in Bucuresti – 2.861 si in judetele Constanta -806, Dolj – 730 si Prahova – 710, iar cele mai putine – sub 100 de contestatii – in judetele Tulcea – 76 si Satu Mare – 85.

Potrivit legii, în situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o altă comisie, formată din profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi de notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.