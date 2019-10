Articol publicat in: Life

Inna Coffeina, o frumoasă bloggeriţă din Moldova, a murit într-un teribil accident VIDEO ŞOCANT

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O bloggeriță celebră din Moldova a murit într-un cumplit accident auto. Tânăra, în vârstă de 27 de ani, trăia în Chișinău și a încetat din viață în urma unui incident rutier petrecut la Căușeni. Aceasta făcea parte din echipa „Zâmbărele".





















Accident teribil în Republica Moldova. Două mașini s-au izbit frontal, iar impactul a fost unul extrem de puternic. Printre victime s-a aflat și Inna Cujba, cunoscută în mediul online ca Inna Coffeina. Sfârşitul tragic al frumoasei bloggerițe din Republica Moldova, Inna Coffeina, a venit ca un trăznet asupra rudelor, dar şi fanilor ei. Cu toții sunt șocați şi nu-şi mai revin după tragedie. Pe Internet au apărut sute de mesaje emoţionante în memoria ei. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Inna a postat o înregistrare scurtă realizată în mașina personală.În dreptul postării, regretata vedetă a scris mesajul: “#boomerang #girls #”. Pe pagina oficială de Facebook a Innei Cujba au apărut mai multe mesaje de adio, scrise atât pentru ea, dar și pentru bărbatul de 34 de ani care ar fi provocat accidentul mortal și care ar fi cumnatul său… „Chipurile voastre blânde au rămas în imaginea mea. V-ați retras în lumea celor drepți… Dumenezeu să vă vegheze somnul de veci!!”, „Doamne ferește. Condoleanțe și putere familiei. Dumnezeu să-i odihneasca în pace”, „Inuța, Domnul să te ierte. Câtă durere ai lăsat, draga noastră”, „Dumnezeu să o ierte, putere părinților”, „Tu ai fost ca o soră cu copii mei. Putere lui Liuda și Andrei, părinții tăi și prietenii noștri” Inaa Cujba era bine cunoscută pe rețelele de socializare. Numai pe Instagram avea peste 71.000 de urmăritori, iar o mare parte din faima ei venea din diversele filmulețe ale proiectului „Zâmbărele”, scrie presa de peste Prut. Numele ei de Inna Coffeina face referință la afacerea ei cu cafea, pe care o deținea la Căușeni. Anunțul morții a fost făcut chiar de prietenele tinerei, care au transmis mesaje sfâșietoare în mediul loading...

