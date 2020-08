Înregistrarea AUDIO în care Mircea Miclea îl atacă dur pe preşedintele Klaus Iohannis

Ca urmare a faptului că fostul ministru al Educaţiei Mircea Miclea a negat că a acordat un interviu pentru RomaniaTV.net şi a acuzat redacţia RomaniaTV.net că a publicat "o însăilare de înregistrări on the record și off the record pe care probabil le-au găsit pe internet și care au fost scoase din context", am decis să facem publică înregistrarea interviului acordat de Mircea Miclea pentru România TV.