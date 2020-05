Inscrieri gradinite 2020-2021. Cand incepe inscrierea la gradinite. Acte necesare. 15 sfaturi sa gasesti gradinita perfecta

Inscrieri gradinite 2020-2021: Etape

Calendarul inscrieri gradinita debuteaza cu perioada reinscrierii copiilor care deja urmeaza invatamantul prescolar in unitatile respective. Parintii copiilor din grupa mica sau grupa mijlocie ii pot inscribe pe copii pentru grupele urmatoare in perioada 25 mai – 5 iunie.

Dupa aceasta perioada urmeaza inscrierea copiilor noi pe locurile ramase libere. Aceasta se va desfasura in trei etape. Etapa I are loc in perioada 8 iunie – 3 iulie, etapa a II-a 20 iulie – 10 august, iar etapa a III-a de "Corecturi" este programata in intervalul 11-31 august 2020.

Din pacate, in postarea de Facebook nu se precizeaza nimic legat de obligativitatea urmarii cursurilor la grupa mare, asa cum este in vigoare acum Legea Invatamantului.

Pentru inscriere, parintii pot comunica unitatii de invatamant prin Posta electronica, telefonic sau prin fax, datele necesare pentru a fi introduse in aplicatia specifica din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2020-2021.

Pana acum, orarul reinscrierilor/inscrierilor era stabilit de conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in fiecare gradinita, pentru informarea parintilor si a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (daca exista) si, eventual, pe site-urile inspectoratelor scolare.

Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea procesului de reinscriere, se va face, de regula, in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, astfel: grupa mare, grupa mijlocie si grupa mica.

In situatia in care, intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale si criterii de departajare specifice.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.