Insula Thassos Grecia. 5 lucruri pe care sa le stii. Ce sa cumperi bun din Thassos

1. Multa istorie

Intreaga Grecie este un loc cu o incarcatura istorica deosebita. Iar Thassos nu face exceptie. Vei gasi aici un muzeu de arheologie si multe ruine antice numai bune de explorat. Vei gasi pe aceasta insula legaturi istorice cu Turcia, Egipt si Bulgaria.

2. Multa verdeata

Aceasta insula din Nordul Greciei mai poarta supranumele de Insula de Smarald. Denumirea vine de la faptul ca insula este acoperita de paduri de pin, iar verdetea se intinde pana aproape de plaje. Primavara si vara sunt sezoane excelente pentru a vizita insula Thassos.

3. Multa marmura

Insula este faimoasa pentru marmura sa alba care se exporta in toate colturile lumii.

4. Multa liniste

Cand esti in vacanta vrei liniste, iar in Thassos vei avea parte din plin de ea. Insula Thassos este mult diferita fata de "surorile sale" Creta, Corfu si Kos care sunt destul de aglomerate.

5. Aproape de Grecia continentala

In Thassos se poate ajuta de pe continent cu feribotul, iar calatoria este de 40 de minute. Cu avionul poti zbura pana in Kavala, de unde poti ajunge in portul Keramoti in doar 10 minute, iar de acolo iei feribotul pana in insula.

