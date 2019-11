Întâlnire de ultima oră de la DIICOT. Avocaţii familiilor Luizei şi Alexandrei, primiţi de procurorul şef interimar DIICOT

Întâlnirea de la DIICOT vine după ce avocaţii familiilor Luizei şi Alexandrei s-au prezentat luni dimineaţă la sediul DIICOT pentru a studia conţinutul dosarului Caracal. Avocatul Aurel Moldova, aparatorul care îi reprezintă pe părinţii Alexandrei, a declarat că Gheorghe Dincă, cel care a mărturisit că le-a răpit, sechestrat şi ucis pe Alexandra şi Luiza, poate fi pus în libertate pentru că nu există sufieciente probe în dosar.

"Sunt mai multe volume. S-a ajuns la 25 de volume, noi am studiat doar 13, ne-au pus la dispozitie doar acest numar mic. Sa vedem ce activitati au desfasurat cu privire la traficul de persoane. Ne-au pus la dispoziție aceste volume pentru a vedea ce cercetări au făcut cu privire la acuzațiile de trafic de persoane. Urmează să vedem dacă familia Alexandrei va veni să vadă dosarele. Noi am cerut contra expertiză la IGPR, dar încă nu ni s-a răspuns. De când am întrat în această cauză am spus că nu sunt probe care să demonstreze crimele comise de domnul Dincă. E vorba de administrare incorectă de probe. Dincă poate fi pus în libertate dacă organul de urmărire penală nu soluționează dosarul. Ar putea să fie liber. DIICOT trebuie să trimită dosarul în judecată, să disjungă dosarul, că dacă se trimite în judecată sub această formă e discutabilă competența. Dincă e pus sub acuzare pentru două omoruri, dar unde e traficul de persoane", a declarat Aurel Moldovan, avocatul familiei Alexandrei Măceșanu.

Despre lipsa probelor a vorbit şi noul avocat al familiei Melencu. Carmen Obîrșan a declarat, de asemenea, că există nereguli grave în ancheta de la Caracal.

În schimb, avocatul Tonel Pop, primul avocat al Monicăi Melencu, susţine că "sunt probe la dosar, doar că nu ni se arată nouă".

Întrebat dacă sunt șanse ca DIICOT să trimită dosarul în judecată sau Dincă poate fi pus în libertate, avocatul a răspuns astfel: „Nu cred că va fi pus în libertate. Îl vor acuza de alte infracțiuni, eventual de viol, răpire. Nu cred că îl vor lăsa în libertate. Dar (...) pot să-l achite la un moment dat, ceea ce e mult mai grav!"

Părinții Alexandrei iau în calcul să meargă în audienţă la procurorul general.