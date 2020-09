Internaţional din lotul lui Anghel Iordănescu, reprofilat şofer de TIR: "Nu ai masă, nu ai viaţă!"

Selecționat de 12 ori la naționalele U19 și U21 ale României, Huțan s-a retras din fotbal la 29 de ani, din cauza accidentărilor. Acum, e șofer de tir și bate țara în lung și-n lat de la volan.

”Am avut patru operații la genunchi de-a lungul carierei. La ultima intervenție chirurgicală, doctorul mi-a zis că aș fi riscat să-mi puna proteză la genunchi, dacă mai continui cu fotbalul și m-am lăsat.

Asta este viața. Am fost afectat, dar sunt lucruri pe care nu ai cum sa le eviti . M-am lasat la 29 de ani”, a povestit ex-goalkeeper-ul, pentru ziare.com.

Sebastian Huțan: "Stai departe de familie. Ajuți la încarcat, la descarcat"

Sebastian Huțan a explicat cum a ajuns să lase fotbalul pentru camioane, deși la un moment dat ajunsese antrenor de portari.

”E un job și banos, dar și greu. Stai departe de familie. Ajuți la încarcat, la descarcat. Când îl vedeam pe tatăl meu că el munceste și eu stau ca antrenor de portari, nu era ok și am zis să-l ajut. La un an distanță, după ce am rupt-o cu fotbalul, am rămas singur cu tirurile, pentru că tatăl meu a murit.

Eu sunt răspunzator de tot ceea se întâmpla. Mai am patru tiruri și am băieți care fac curse internaționale. Eu fac numai în țară. Trebuie să stau mai mult pe lângă casă. O am și pe mama”, a zis fostul portar.

"Îmi văd de tirurile mele și e mai bine pentru mine, momentan"

”Nu ai masă, nu ai viață, mănânci când poți, mănânci uneori din mers. Stai departe de familie. E responsabilitate mare. Zic unii că e meserie bănoasă, stai pe scaun, conduci și vin banii, dar nu, nu e chiar așa simplu. Nu ai zi, nu ai noapte. Nu e chiar o viață atât de ușoară.

În viitorul apropiat chiar nu mai interesează să mă întorc în fotbal. Mai mult decât antrenor de portari nu mă văd, așa că nu e momentul pentru lucrul acesta. Îmi văd de tirurile mele și e mai bine pentru mine, momentan”, a adăugat Huțan.

Portarul arădean și-a început cariera la echipa locală, UTA. Apoi a jucat patru ani, din 2002 în 2006, la Sheriff Tiraspol. A mai trecut pe la Dinamo Moscova, Vaslui, Liberty Salonta, U Cluj și CSMS Iași.

Sebastian Huțan s-a aflat de trei ori în lotul echipei de seniori a României, însă fără să apuce vreodată să joace.