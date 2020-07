INTERVIU Anca Dinicu, actriţa româncă din serialul White Lines, de pe Netflix: "A trebuit să mă gândesc serios la o alternativă rapidă"

Primul lucru pe care l-a făcut după ce a fost acceptată să joace în celebrul serial de pe Netflix, a fost să îşi sune mama, să îi dea vestea cea bună. Actriţa ne-a oferit un interviu în exclusivitate şi ne-a făcut mai multe mărturisiri legate de experienţa din film, dar şi cum s-a descurcat în această perioadă pandemică.

Reporter RTV: Cum a fost pentru tine experienta din serialul "White Lines", produs de Netflix?

Anca Dinicu: Dupa ce am dat prima proba video, am avut o intalnire cu regizorul Nick Hamm pe skype, apoi am trimis a doua proba si la scurt timp am primit raspunsul. Primul lucru pe care l-am facut a fost sa o sun pe mama, sa-i spun ca filmez o saptamana in Madrid si Toledo si inca o saptamana in Palma de Mallorca pentru un serial Netflix unde scenariul este scris de Alex Pina, creatorul Casei del Papel.

Eram tare entuziasmata, dar ea a raspuns sec: "Treaba ta, mamă". Atunci a fost momentul in care am constientizat ca pentru lumea din jurul meu pare ca nu este ceva extraordinar. Pentru mine a fost o reala bucurie sa cunosc acei oameni si sa am ocazia sa lucrez cu ei. Printre ei se numara Laura Haddock, Nuno Lopes, Daniel Mays, Adelaida Perjoiu. Intreaga echipa a fost minunata, o intalnire de asemenea intensitate nu o uiti toata viata.

Citeşte şi: INTERVIU Adelaida Perjoiu, românca din serialul White Lines, de pe Netflix: "Dacă nu eram actriţă, aş fi ajuns teolog misionar"

Reporter RTV: Ce s-a schimbat după această apariţie, ai avut parte de anumite avantaje? Ai fost chemata si pentru alte roluri?

Anca Dinicu: Orice proiect in care iti faci bine treaba iti aduce niste beneficii, mai devreme sau mai tarziu. Momentan este o situatie general valabila pentru toti si nu se lucreaza in productii care necesita o logistica avansata.

Reporter RTV: Ai avut un rol destul de cunoscut si apreciat in serialul "Băieți de oraș". Ce au in comun Gina Felea si Anca Dinicu?

Anca Dinicu: Bucuria de a trai. Ador universul personajului si l-am indragit tare de la primul contact. O sa-mi fie dor de Ginuta.

Reporter RTV: Daca ar trebui sa renunti la actorie, spre ce domeniu te-ai indrepta?

Anca Dinicu: In ultimele luni chiar a trebuit sa ma gandesc serios la o alternativa rapida, inafara de a conduce masina foarte bine, nu sunt "As" in alt domeniu. Cred ca as putea sa invat repede orice inafara de stiintele exacte, m-as indrepta tot catre o meserie care presupune interactiune umana.

Reporter RTV: Cum a fost pentru tine aceasta perioada, de cand a aparut coronavirusul? Cat de tare te-a afectat, personal, dar si profesional?

Anca Dinicu: Impactul a fost destul de dur, profesional nu am facut nimic timp de doua luni, apoi am avut norocul de a lucra la un spectacol in aer liber, " O gura de aer" productia teatrului Anton Pann din Ramnicu Valcea. Asta m-a scos de la naftalina si am reusit sa-mi revin din starea de hibernare. Am incercat sa mi folosesc timpul cat mai constructiv, am vazut filme, am citit, am gatit, mi-am petrecut mult timp cu familia si cateii mei. Sunt fericita ca suntem sanatosi, asta este cel mai important, restul nu conteaza.

Citeşte şi: Actriţele din România care au dat lovitura în rol de traficante în serialul Netflix "White Lines", produs de creatorul La Casa de Papel