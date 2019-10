Articol publicat in: Politica

Iohannis intervine în desemnarea comisarului european din partea României: Avem nevoie de o persoană integră, e posibil o doamnă

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, la Bruxelles, că se va implica în desemnarea comisarului european din partea României, având în vedere și rugămintea Ursulei von der Leyen, de a grăbi această procedură. Președintele a creionat și profilul persoanei care ar trebui desemnată de România: "o persoană integră, care are cunoştinţele necesare pentru a umple poziţia de comisar european, o persoană care sigur ar reprezenta într-un fel şi România în Comisie într-un sens pozitiv". Şeful statului a completat că preşedintele ales al Comisiei Europene i-a spus că ar prefera pentru acest post "o doamnă". "Ne-am întâlnit, am discutat despre desemnarea comisarului european. Doamna președinte desemnată Ursula von der Leyen este foarte îngrijorată pentru situația care s-a creat. Avem un guvern interimar care nu va nominaliza un comisar. Comisia se grăbește, chiar dacă este o amânare până la 1 decembrie, care nu este din cauza noastră, dar situația este una complicată", a declarat președintele Iohannis. "Când revin în țară o să încep câteva discuții să căutăm soluții", a mai spus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a creionat și profilul persoanei care ar trebui desemnată de România pentru funcţia de comisar european. "Este clar că avem nevoie o persoană integră, care are cunoştinţele necesare pentru a umple poziţia de comisar european, o persoană care sigur ar reprezenta într-un fel şi România în Comisie într-un sens pozitiv. Noi avem oameni competenţi, avem profesionişti, haideţi să-i selectăm şi să-i trimitem la Bruxelles. Doamna preşedinte ales von der Leyen a subliniat şi la discuţia pe care am avut-o ieri că îşi doreşte foarte mult ca România să desemneze o doamnă pentru poziţia de comisar pe Transporturi. Nu am intrat în discuţie pe nume", a declarat Klaus Iohannis, la Bruxelles. Klaus Iohannis: Nu pot să accept ca un guvern demis să facă o propunere de comisar european Ursula von der Leyen, preşedintele ales al Comisiei Europene, doreşte în continuare mai multe propuneri de comisari din partea celor trei state care nu au încă un comisar desemnat pentru viitoarea Comisie Europeană: România, Ungaria şi Franţa, a declarat luni CE purtătoarea de cuvânt comunitară, Mina Andreeva. Preşedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen a confirmat recent respingerea lui Dan Nica, a doua propunere a României pentru postul de comisar european, după Rovana Plumb, respinsă şi ea. loading...

