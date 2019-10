Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen, preşedintele ales al Comisiei Europene

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în marja Consiliului European care are loc la Bruxelles. Foto: presidency.ro "O întâlnire foarte bună cu preşedintele ales al Comisiei Europene", a scris Iohannis pe Twitter, unde a postat şi o fotografie în care apare alături de Ursula von der Leyen. La sosirea la reuniunea Consiliului European, şeful statului a menţionat că nu va discuta cu oficialii de la Bruxelles despre candidaţi pentru postul de comisar european, dar că nu va accepta să fie promovată propunerea PSD. "Dar îi voi spune foarte clar doamnei preşedinte ales (al Comisiei Europene - n.r.), că nu pot să accept ca un guvern demis să facă o propunere care să fie şi acceptată, iar despre portofoliu eu am mai discutat cu doamna von der Leyen, care m-a asigurat că portofoliul care a fost alocat pentru România rămâne valabil şi nu am niciun motiv să cred că acum apar schimbări unilaterale", a adăugat preşedintele. Citeşte şi: Klaus Iohannis: Nu pot să accept ca un guvern demis să facă o propunere de comisar european loading...

