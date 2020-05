Iohannis, despre scandalul autonomiei Ţinutului Secuiesc : Eu nu am nimic cu maghiarii. PSD promovează legi care duc la autonomie

”Despre autonomia Ținutului Secuiesc: am făcut niște afirmații și sper să fi fost bine înțeles. Eu nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară. Îi respect. Problema pe care o am e cu politicienii, mai ales cei din PSD, care au încercat să promoveze legislație care privește autonomia. E surprinzător și supărător” , a declarat președintele.

”Au încercat să se scoată PSD-iștii și au picat legea în Senat. Dar iată că vin dovezi că nu a fost o chestiune singulară. Culmea, în Senat a trecut tot tacit o altă inițiativă a UDMR, un Cod administrativ paralel. Acest Cod administrativ introdus de UDMR prevede, de exemplu, obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. PSD nu poate spune că nu a știut, pentru că inițiativa a trecut prin comisii, unde PSD-iștii au votat pentru” , a declarat președintele Klaus Iohannis.

”Acum, după ce am arătat public ce vrea PSD, vor găsi o formă să voteze și împotriva acestei legi. Dar PSD e evident în situația de a promova legi care vin să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc, or, așa ceva e pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi” , a încheiat Klaus Iohannis.