Iohannis laudă guvernul Orban: "Această linie de metrou risca să devină o legendă a amânărilor, dar a venit un guvern hotărât"

"In primul rand, felicitari si Metrorex, ministerului Transporturilor, guvernului, care s-a implicat in mod exemplar in terminarea acestei investitii. Este o mare realizare, trebuie sa recunoastem, cea mai mare de dupa Revolutie.

Sigur, nu a fost usor, iar aceasta linie risca sa devina o legenda a amanarilor. Dar iata, a venit un guvern hotarat, care a dovedit ca si acest tip de lucrari pot fi duse la capat. Iata, se inaugureaza azi aceasta linie de metrou.

Oamenii isi doresc infrastructura, mobilitatea devine din ce in ce mai importanta, de aceea guvernul va trebui sa insiste si eu insist sa continuam sa dezvoltam infrastructura.

Important de mentionat este ca o mare parte din aceasta lucrare s-a realizat cu fonduri europene. Mai avem sume imense la dispozitie, deci putem sa continuam intr-un ritm alert.

Perioada este una complicata, si nu ma refer la complicatiile politice, ci la cele legate de pandemie, deci si pe aceasta linie este important sa ne protejam. Dragi bucuresteni, va rog sa nu uitati masca, distanta, igiena.

Domnule prim ministru, va asteapta multe lucrari, am discutat despre proiectele de extindere, deci va doresc mult succes, putere de munca si multa sanatate!", a spus Klaus Iohannis la inaugurarea Magistralei 5 a metroului bucureştean.

