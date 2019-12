Simona Halep nu va juca în FED CUP. România şi Rusia se întâlnesc pe 7 şi 8 februarie la Cluj-Napoca

Simona Halep a declarat că principaul obiectiv în 2020 este Olimpiada de la Tokyo.

"Am analizat programul cu echipa mea și cu apropiații mei. Va fi greu să particip la Fed Cup anul acesta. Am ales Olimpiada ca obiectiv principal și voi face totul pentru asta. Ca să fiu aptă 100%, am ales să nu merg la Cluj. Le urez multă baftă fetelor. Asta nu înseamnă că mă retrag din Fed Cup. Voi juca în continuare cu mare drag și cu mândrie. Nu știu dacă o să ajung să le susțin la Cluj. Nu pot spune acum, depinde de program", a declarat Simona Halep.

Fed Cup Finals se va juca între 14 și 19 aprilie 2020 la Budapesta, unde vor participa cele opt câștigătoare din baraj plus cele două finaliste din 2019, Franța și Australia, echipa țării gazdă, Ungaria, și wild card-ul Cehia. Vor fi patru grupe a câte trei echipe. Fiecare câștigătoare de grupă va avansa în semifinale, apoi învingătoarele din penultimul act în finală. Într-o întâlnire se vor juca trei partide, două de simplu și una de dublu.