Gică Hagi, OFERTĂ-BOMBĂ din partea MTS. Anunţ de ULTIMĂ ORĂ al ministrului Ionuţ Stroe

Ionut Stroe a dezvaluit ca a avut deja o discutie pe aceasta tema cu Gica Hagi.

"Am avut o discutie cu Gheorghe Hagi si a ramas sa ne vedem fata in fata in perioada urmatoare pentru a discuta mai in amanunt. Pentru ca avem un interes comun: dezvoltarea sportului romanesc si asta pe termen lung. Iar pentru mine este foarte important sa am alaturi, de fapt ca institutie sa avem alaturi oamenii din sport deschisi si dornici sa ne pusa la dispozitie expertiza lor. Iar Hagi e un model, un model pentru intreaga societate romaneasca. Avem nevoie de expertiza lui. El e unul dintre sportivii de legenda care nu numai ca a facut performanta, dar el a ales sa impartaseasca generatiilor care au urmat din cunostintele acumulate de-a lungul carierei. Ba mai mult, a ales sa investeasca in sport si a facut-o cu succes", a spus Ionut Stroe.

"Omul acesta a avut succes si in partea de educatie si formare, dar si in cea de business, reusind totul pe picioarele lui, fara niciun fel de sprijin extern sau fonduri publice. Si ma gandesc aici la cel mai de succes proiect din fotbalul romanesc pentru copii de dupa '89, aceasta academie pe care o are Gheorghe Hagi. E un proiect care in cativa ani a adus un titlu de campioana la seniori echipei FC Viitorul, lucru pentru care altii se chinuie zeci de ani. Si e o performanta cu atat mai mare cu cat a fost obtinuta pe un principiu rar intalnit in sportul de performanta: promovarea tinerilor. Adica media de varsta a echipei sale la vremea respectiva a fost undeva la 21-22 de ani daca nu ma insel. Mai mult, la cea mai importanta performanta a ultimilor ani a fotbalului romanesc, atingerea semifinalelor si calificarea la JO de la Tokyo de catre nationala Under 21, in lotul acela de 23 de jucatori cred ca 11 sunt formati la scoala lui Hagi. Acestea sunt argumentele pentru care eu sunt un suporter al reconstructiei sportului romanesc plecand de la exemplul lui Hagi, plecand de la sportul de masa, de la copii si juniori. Exact cum spune el, investitia in copii si juniori este esentiala. Altfel nu se poate. Exemplul lui Gheorghe Hagi ar trebui sa-l multiplicam in tot sportul romanesc si sa-l oferim tuturor, indiferent de disciplina", a adaugat ministrul TS.

Oficialul Guvernului a precizat ca ii asteapta alaturi pe toti marii campioni ai Romaniei.

"Sunt mai mult decat deschis la dialog cu oameni precum Gheorghe Hagi. Ii astept alaturi de noi pe toti marii campioni, pentru ca mai sunt exemple de acest gen in sportul romanesc. Iar cu astfel de oameni sunt convins ca putem reconstrui sportul. Mesajul lui Hagi de azi e un semn de normalitate, iar pe mine unul, ca si ministru al Sportului, m-a incurajat cand mi-a spus ca avem viitor, totul e sa ne intelegem, sa gandim constructiv si sa punem toti umarul. Si am spus ca ma voi intalni cu Hagi oricand, cu cel mai mare drag, pentru a discuta la concret", a mai spus Ionut Stroe.