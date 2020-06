S-A AFLAT! SUMA REALĂ a transferului lui IANIS HAGI la Glasgow Rangers. Prima reacţie a lui GICĂ HAGI

Ianis Hagi a insistat sa ramana la Glasgow Rangers, motiv pentru care Genk a redus din pretentii si a acceptat suma de 3,5 milioane de euro.

Ianis Hagi, transferat la Glasgow Rangers

"Cu siguranta lumea s-a schimbat enorm intre ianuarie si finalul sezonului. Trebuie sa le fim recunoscatori celor de la Genk deoarece au fost destul de fericiti sa se aseze la masa negocierilor si am avut o discutie despre felul in care putem face aceasta afacere intr-o maniera diferita decat cea stabilita in ianuare. A fost flexibil, dar pentru tanarul Ianis Hagi a fost ceva ce si-a dorit cu adevarat sa faca si asta a ajutat, iar cei de la Genk erau constienti ca romanul vrea sa devina jucatorul lui Glasgow Rangers. Steven Gerrard si-a dorit cu adevarat sa-l aiba aici asa ca am reusit sa rezolvam totul", a spus Ross Wilson pentru Daily Record.

Ianis Hagi a fost imprumutat la Glasgow Rangers in luna ianuarie de la Genk. Romanul a marcat trei goluri si a oferit doua pase decisive pentru gruparea de pe Ibrox Park.

Gica Hagi s-a declarat multumit ca fiul sau a ajuns la un club urias al Europei, unde va fi antrenat de una dintre legendele lui Liverpool, Steven Gerrard.

"Glasgow Rangers e un club foarte mare, cu o istorie bogata si traditie in Europa. Un club cu o mentalitate castigatoare, cu suporteri fantastici, pe care orice alta echipa si i-ar dori. Suntem fericiti ca a semnat si toate lucrurile enumerate mai sus il vor ajuta pe Ianis sa devina mai bun. I-am spus ca e clubul ideal pentru el", a spus Gica Hagi intr-un interviu acordat publicatiei scotiene Heart and Hand.

OFICIAL. Ianis Hagi, transferat definitiv la Glasgow Rangers. Primele reacţii: ce spun "decarul" naţionalei şi Steven Gerrard

"Ianis a fost dorit de antrenor. Steven Gerrard a fost un jucator excelent, un lider, iar acum este un antrenor castigator, cu o mentalitate de invigator. Ianis va avea cu siguranta multe de invatat de la el si il va ajuta sa progreseze mult din punct de vedere mental, tactic si fizic", a adaugat Gica Hagi.