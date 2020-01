Irina Rimes: "După ce mi-au sos tubul din burta, m-am simţit ca nouă". Asistentele i-au pus şampanie pe buze de Revelion

Irina Rimes a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care povestește cum se simte și cum a petrecut revelionul pe patul de spital. "În noaptea dintre ani m-am trezit din anestezie cu o picătura de șampanie pe buze. Era 00:00, asistentele din sala de reanimare au avut grijă de mine să simt și eu ca e sărbătoare, au deschis geamurile să aud sunetul de-afară și mirosul de artificii", a scris cantareata.

"A doua zi am petrecut-o tot in reanimare, am fost spălată, hrănită și găurită la fiecare 3 ore pentru analize. Astăzi am mai tras câteva dureri infernale dar după ce mi-au sos tubul din burta, m-am simțit ca noua", a mai scris Irina.

Irina Rimes a fost operată de urgenţă după ce a ajuns la spitalul Elias din cauza unui chist care i-a provocat hemoragie internă. Operația care a durat o oră a decurs bine, iar artista își revine repede. Ea este susținută de mama și fratele ei, care au venit la spital, dar și de prieteni.

Problemele artistei i-au luat pe toți prin surprindere, mai ales că părea că se află într-o perioadă foarte bună a vieții. De curând s-a îndrăgostit din nou și a pozat fericită alături de iubitul ei de Crăciun.