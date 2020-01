IRINA RIMES, ÎN LACRIMI după ce a primit un mesaj groaznic. "Am aflat că mama are cancer în stadiul 4".

Irina Rimes nu și-a putut stăpâni lacrimile când a primit un mesaj sfâșietor de la o vedetă româncă, stabilită peste hotare, scrie cancan.ro. Aceasta i-a împărtășit într-un comentariu, făcut la postarea artistei după ce s-a externat, că și pentru ea anul trecut a fost unul extrem de greu. "Am aflat că mama are cancer în stadiul 4", și-a început tânăra șirul mărturisirilor.

În numeroase fotografii urcate de Irina Rimes pe rețelele de socializare în cursul lui 2019, ea apare zâmbind, însă... în spatele zâmbetelor, ea a ascuns, de fapt, multe probleme. Ieri, după ce a părăsit spitalul Elias, unde a fost operată de urgență în urmă cu două zile, ea a așternut câteva gânduri cutremurătoare despre ce a trăit anul trecut. După ce au citit retrospectiva ei pentru 2019, mai mulți internauți i-au împărtășit talentatei cântărețe dramele lor personale... unii consideră acest lucru un gest prin care i-au arătat vedetei că nu doar pentru ea anul trecut a fost unul dificil.

Printre cei care i-au lăsat un comentariu sfâșietor se numără și Karolina Sol, o bloggeriță româncă stabilită în Polonia. Tânăra i-a spus că anul trecut medicii au diagnosticat-o pe mama sa cu o boală mortală.

"În anul 2019, am aflat că mama mea are cancer în stadiul 4, care a fost descoperit la o investigație de rutină. Un an deja se tratează și îi suntem alături cu toată susținerea și toată dragostea de pe lume, și multe rugăciuni!", a scris Karolina Sol pe Instagram. La scurt timp după ce i-a citit comentariul, jurata de la "Vocea României" i-a spus: "@karolina_sol, vă doresc sănătate și putere".