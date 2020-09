Irina Tănase, reacţie dură după comunicatul ANP: "Nimeni nu ţine cont de cererile făcute de trei luni încoace"

"În urma declaraţiei de presă făcută de avocată, ANP confirmă că Liviu are dreptul să ceară să fie consultat în orice unitatea spitalicească în afara ANP. Şi că poate solicita să facă asta contra cost, inclusiv în spitalele private care se află în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. Adică voie are, legal este, dar totuşi nimeni nu ţine cont de cererile făcute de el, de trei luni încoace. Şi apoi mai spune tot ANP-ul că aplică regimul de detenţie şi tratament medicale nediscriminatoriu? Păi cum, dacă tot ei spun că are voie să ceară să meargă unde vrea el, şi nu este dus?"

"Şi mai mult, unde este garantată demnitatea umană când omul are dureri insuportabile şi este lăsat să se chinuie. Când nu interesează pe nimeni că de trei luni tot face cereri şi reveniri la cereri să i se permită să meargă la un spital să îl consulte un specialist care îi cunoaşte istoricul medical?"

"Şi dacă activităţile sunt reglementate de lege, unde scrie în lege că trebuie retras de la muncă în cazul unei anchete disciplinare? NU SCRIE. Aia s-a făcut în baza unei decizii a directorului ANP, nu în baza legii. Să vă mai spun şi altele? Răspunde cineva pentru aceste trei luni în care nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere medical? Răspunde cineva pentru agravarea situaţiei în aceste trei luni?"

Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, susţine că starea de sănătate a politicianului s-a agravat în puşcărie, având mai multe hernii la coloană. De asemenea, aceasta a precizat că Liviu Dragnea a fost pedepsit pentru interviul acordat Ancăi Alexandrescu, fiind anchetat disciplinar.

Ea a precizat că Dragnea a cerut conducerii Penitenciarului Rahova să-i aprobe efectuarea unui consult la un spital de ortopedie, însă nu a primit niciun răspuns.