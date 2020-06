Iti usuci mainile la aparat sau cu prosop de hartie? Afla ce este mai sanatos

"Mainile umede, abia spalate, pot avea inca pe ele bacterii si virusi. Care nu vor fi inlaturati decat in timpul procesului de uscare", sustine medicul Mark Wilcox, co-autorul unui studiu publicat in Journal of Hospital Infection. Studiul a urmarit trei metode populare de uscare a mainilor.

Iata concluziile studiului:

1. Uscator de maini au aer rece

Garantat iti usuca rapid mainile, potrivit studiului amintit mai devreme. Insa aceste aparate imprastie de patru ori mai multi germeni decat un uscator normal de maini care foloseste aerul cald. „Din cauza modului de proiectie a aparatului, aerul este imprastie in sus bacteriile. Si tocmai de aceea te-ai putea trezi cu ele in fata", sustine Wilcox.

