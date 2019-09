Iubita lui Gabi Balint, MESAJ EMOŢIONANT după infarctul suferit de fostul mare fotbalist al României

Luciana Pop, iubita fostului atacant al Stelei și al naționalei României, a ținut să transmită un mesaj tuturor celor care s-au interesat de starea de sănătate a lui Gabi Balint.

"Vă mulțumesc pentru toate încurajările și gândurile bune! Gabi Balint a rămas la fel de puternic cum îl știm și este bine acum! Are alături o echipă minunată de medici la Fundeni, ceea ce mă face sa ma închin încă o dată in fața profesionalismului cardiologilor români! Stars can't shine without darkness (n.r. - Stelele pot străluci doar în întuneric)", este mesajul postat pe rețelele de socializare de Luciana Pop.

