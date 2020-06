Iubitul Margheritei de la Clejani a răbufnit. Mesajul tranşant pe care l-a publicat pe Internet: "M-au făcut o ţintă penală"

”M-au făcut o țintă penală, unde eu îmi asum că nu sunt un exemplu bun de urmat, dar nici o țintă de aruncat cu…. Nu am mai scris, nu mai fac muzică, nu mai desenez, nu mi pot să ies din casă, mi-am umilit familia prin faptul că doar mi-am trăit viața. Nu am insigat pe nimeni, trec prin cele mai grele momente din viața mea. Au ajuns niște penali care și-au făcut dreptate pe un ”cadou” turnându-se singuri la știri, cu care încă mă judec în tribunal, să facă bani pe urma existenței mele. Am ajuns să nu dorm, să nu mănânc, să vomit de 4-5 ori pe zi și iau pastile de tensiune. Sunt atâtea subiecte, violatori, oameni omorâți, probleme serioase!

Nu am vrut niciodată să instig la rău sau la dependență, arta mea reprezintă sufletul meu degradat și distrus, văzându-mi tatăl cum moare la 12 ani, încet și sigur, după trei operații pe creier chiar sub ochii mei. Am patinat ușor în patima drogurilor, lucru pe care l-am atras asupra mea fără să vreau, dar de care am scăpat aproape de tot în ultimele șase luni.

Cel mai mult respect îl am față de oamenii care îmi sunt alături (…). Îmi pare rău dacă de-a lungul timpului orice postare de-a mea a instigat la o autodistrugere, dar multe erau fake, pastile cu vitamine, doar pentru promovarea imaginii care acum nu mai contează pentru mine", a scris liderul trupei Nordwului.

Margherita de la Clejani a acordat un interviu în exclusivitate la România TV, în urma accidentului pe care l-a provocat după ce ar fi condus sub influenţa substanţelor psihoactive. Fiica Vioricăi şi a lui Ioniţă de la Clejani a mărturisit că nu este consumatoare de droguri, iar familia sa a fost "foarte afectată" în urma scandalului.

Margherita de la Clejani a acordat primul interviu după ce a fost acuzată că a condus sub influenţa unor substanţe interzise şi a provocat un accident.

"Acum zâmbesc şi asta e bine. Întotdeauna cred că există speranţă în inima fiecărui om. (...) Nu trec printr-o situaţie tocmai bună. Familia mea este foarte afectată. Mă gândesc la mama, tatăl şi la fratele meu care se uită la televizor şi văd un titlu: Margherita, drogată la volan cu heroină.

Vreau să confirm acest lucru aici. Nu este adevărat. Eu sunt contra drogurilor", a declarat Margherita de la Clejani la România TV.

Fiica Vioricăi de la Clejani a refuzat să spună dacă a consumat substanţe psihoactive, după cum au susţinut poliţiştii.

"Nu aş vrea să vorbesc despre acest lucru acum. Nu sunt în măsură să vă vorbesc. Vor vorbi organele de Poliţie. Margherita nu se droghează cu heroină. Margherita nu este o consumatoare de droguri", a spus Margherita.