Iulia Albu, Delia şi Alexandra Stan, reacţii acide după imaginile cu fata bătută în Târgu Jiu: "Nişte rataţi, fraieri, idioţi!"

Delia a rămas fără cuvinte, după ce a văzut filmuleţul şocant şi nu poate concepe faptul că nişte "fetiţe" pot fi capabile de o asemenea violenţă. „Nu am cuvinte….efectiv! E socant!!!! Niste fetite capabile de atata violenta!!! Asta e #beyondeducation !??? #stoptheviolence #stopbullying‼️‼️”, a scris Delia pe Instagram.

Alexandra Stan condamna actul de violenţă, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Instagram.

“Nu pot sa vad asta si sa raman indiferenta! Nu inteleg de unde atata rautate in niste copii! Imi pare rau daca v-am stricat mood-ul, dar ei sunt “viitorul” tarii si nu putem sa acceptam astfel de comportamente. Si eu am fost bullyied in scoala generala, dar nici chiar asa! De unde atata agresivitate? De unde atata ura?

Sunteti smechere ca o bateti? Sunteti niste ratati, fraieri, idioti! Ca altfel nu pot sa va numesc. Am incercat sa nu rezonez cu victima, dar este foarte greu sa nu o fac! M-am cutremurat cand am vazut! Si am inceput sa plang! Parca suntem niste animale! Asta e prea de tot!”, a scris intr-un story pe Instagram Alexandra Stan.

Iulia Albu, mesaj dur pentru vedetele din România

Iulia Albu critică felul în care vedetele din România, şi nu numai, au reacţionat vizavi de filmuleţul care a îngrozit întreaga ţară. Criticul de modă este de părere că filmuleţul ar trebui postat în feed şi nu pe story.

"V-ati umplut story-urile de invective si cuvinte urate ascunse in spatele unei revolte impotriva sistemului. Injurati agresorii devenind bullies la randul vostru. V-ati trezit influenceri peste noapte fara nicio baza reala. Sunteti la fel de rai ca ceea ce vedeti aici. Acesti copii au probabil acasa o mama abuzata si prea slaba pentru a-l parasi pe cel ce o abuzeaza. A ii pedepsi pe acesti copii este imperativ insa NU SUFICIENT. Va fi nevoie de ani de terapie pentru toate partile implicate.

Adolescente instigate de ceea ce par a fi 2 baieti mult mai mari care filmeaza si le indeamna sa “dea Mai tare”. Fetita lovita este victima vizibila. Toate celelalte fete victime viitoare care probabil si-au vazut mama scuipata si lovita de tatal lor. Don’t be a bully! Si Daca aveti Ceva de spus postati in feed, nu va veti pierde contractele, fiti fata grija. @campaniastopbullyro care a publicat aceste filmulete instiga la ura si violenta. Justificata sau nu, este irelevant. Alti bullies deghizati in oi blande", a scris Iulia Albu.