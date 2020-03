Iulia Albu riscă să fie dată afară de la Pro TV. Ce a încercat să facă vedeta pe la spatele şefilor

După această lovitură, Iulia Albu a încercat să se întoarcă la Kanal D, dar nici aici n-a avut prea mult succes şi s-a lovit de un refuz. Apoi, în mare secret, ar fi început negocierile cu principalul rival al PRO TV-ului, Antena 1, scrie Cancan.ro.

După ce boșii din PRO TV ar fi aflat de negocierile pe care vedeta le poartă cu Antena 1, Iulia Albu pare să fie la un pas de concediere.

"Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum «bullied» și nu îmi e rușine să o spun. Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea în toate felurile în care li s-a spus fetelor înalte și slăbănoage, doar că erau și fete înalte și mai armonios dezvoltate.

Nu am fost niciodată foarte umilă, nu am fost cu capul plecat, chiar dacă în sinea mea sufeream foarte mult… Dar nu aveam încredere în mine! E și foarte greu să ai încredere în tine și să fii puternic când toată lumea îți spune altceva. Îmi uram, de exemplu, nasul, mi se părea foarte mare. Ulterior, a început să îmi placă, iar acum, când mă uit la fotografii, îmi dau seama că nu era chiar atât de rău, dar atunci era o mare problemă. Pentru că eram și foarte slabă, nu puteam să port fuste, mi se părea că nu îmi stăteau bine”, mărturisea Iulia Albu, în urmă cu ceva timp, pentru o publicație din România.

Cătălin Botezatu, atac dur la adresa Iuliei Albu

Cătălin Botezatu a făcut declarații neașteptate despre Iulia Albu. Cei doi au fost jurați la 'Bravo, ai stil!', dar pare că nu sunt prieteni apropiați, mai mult decât atât, creatorul de modă a spus cuvinte grele la adresa criticului de modă.

Cătălin Boteztau a trecut printr-o perioadă delicată în ultima vreme, a fost operat de urgență în Turcia, fiind depistat cu cancer. Medicii au acționat, iar starea lui de sănătate este acum din ce mai bună.

Iată că el a luat-o în vizor pe Iulia Albu. A spus că numele ei nu ar fi fost auzit dacă nu s-ar fi căsătorit cu Mihai Albu sau nu ar fi participat la emisiunea de la Kanal D în postura de jurat.

"Dacă nu era emisiunea 'Bravo, ai stil!' nu exista. Mai bine zis dacă nu era un Mihai Albu de care ea s-a agățat pentru credea că o să o ajute. El a ajutat-o cât a putut, dar omul nu avea așa de mulți bani cum ea a crezut. Nu i-a permis să-i 'omoare' clienții cum ea a făcut-o.

Ea i-a îndepărtat și clienții și creatorii cu care el lucra. Inclusiv eu am lucrat cu el, dar nu din cauza ei am încetat colaborarea. Iulia e o fată ok, a încercat să meargă printre jaloane și încearcă să supraviețuiască cum e firesc", a declarat Cătălin Botezatu.