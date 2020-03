Iulia Vântur, în doliu. Vedeta a făcut anunţul trist pe Internet, din India: "Ne-ai lăsat prea devreme"

Nimeni nu se aștepta ca bărbatul să părăsească această lume atât de devreme. Este vorba despre Abdullah Khan, nepotul iubitului acesteia în vârstă de doar 38 de ani și coleg de breaslă al româncei, pentru că și el era un actor cunoscut.

Iulia Vântur postat şi o poză cu acesta alături de un mesaj de adio. „As u said “we fall, we break, we fail but then we rise, we heal, we overcome” @aaba81 u left too soon.

În plină pandemie de corovirus, Iulia Vântur se află în India, acolo unde locuieşte de ceva vreme. Vedeta a postat pe Instagram un mesaj din care reiese că e fericită, iar razele soarelui îi mângâie fața.

”Trăiește-ți viața ca un fluture, ia o pauză, dar niciodată nu uita să zbori” este mesajul actriței postat pe Internet.

Iulia Vântur s-a mutat de ceva vreme în India, acolo unde are o relație cu unul dintre cei mai apreciați actori de la Bollywood, Salman Khan.

Iulia Vântur a mărturisit că deși nu-și dorește atât de mult să se căsătorească, nu același lucru îl poate spune despre venirea pe lume a unui copil.

"Acum chiar m-am întors de la Londra, unde am filmat pentru un film de acțiune. Am filmat cu o echipă de profesioniști de la Hollywood și mi-a plăcut foarte tare.. A fost o experiență care m-a provocat foarte tare", a declarat vedeta într-un interviu pentru emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.

Vedeta a vorbit și despre căsătorie și copii: "Poate că mămică, da. Căsătorită... nu știu, am trecut de vârsta de 20 de ani în care mi se părea căsătoria o chestie extraordinară.

Sincer, mă uit în jurul meu și văd oameni care nu știu dacă sunt neapărat mai fericiți căsătoriți. Nu mi se pare atât de important ca doi oameni să fie căsătoriți. Mi se pare important ca doi oameni să se iubească și să fie împreună. Sper ca în rolul de mămică să fiu o mamă responsabilă și bună".