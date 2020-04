Japonia respinge carantina fiindcă este sigură că virusul va reveni. "Dacă le cereţi tuturor să stea acasă, economia se va prăbuşi"

Japonia, alături de Suedia, a fost una dintre ţările importante care s-a raportat diferit faţă de restul lumii la pandemia de coronavirus, evitând să îngheţe total activitatea economică sau să oblige la distanțare socială. "Japonia vrea să reducă numărul de cazuri, dar este imposibil să-l reducem la zero din cauza naturii virusului", spune doctorul Shigeru Omi, președintele comitetului de experți care îl consiliază pe premierul Shinzo Abe.

El a adăugat că severitatea valurilor viitoare ale pandemiei depinde de modul în care comportamentul public se adaptează virusului. "Poate exista un val mic sau unul mare, în funcție de comportamentul oamenilor. Cred că asta va mai continua un timp. De aceea dorim să echilibrăm întreținerea activității socio-economice cu gestionarea acestui focar de COVID-19", a mai spus expertul.

"Nu are sens să testăm mai mult"

Premierul Japoniei a declarat pe 7 aprilie stare de urgență în șapte prefecturi, aceasta fiind extinsă apoi la nivel național. Spre deosebire de carantina obligatorie din majoritatea Europei și din unele state americane, distanțarea socială în Japonia este voluntară, în parte datorită dreptului constituțional la libera circulație. Unor locaţii, cum ar fi sălile de gimnastică, li s-a solicitat să îşi înceteze activitate, dar altele, cum ar fi restaurantele, rămân deschise. Totuşi, oameni de afaceri importanţi au criticat chiar și aceste restricții. Tadashi Yanai, fondatorul Fast Retail, a declarat că starea de urgență ar fi trebuit să fie declarată doar pe zone restrânse. "Dacă le-ați cere tuturor să stea acasă economia se va prăbuși", a spus acesta, pentru Financial Times.

În momentul de faţă, Japonia are aproape 11.000 de persoane infectate cu COVID-19, în timp ce numărul deceselor a trecut de 200. Țara a efectuat aproximativ 130.000 de teste, cu mult mai puţine comparativ cu Coreea de Sud, care a realizat 500.000, şi care are jumătate din populaţia Japoniei. Şi totuşi niponii nu intenționează să testeze oamenii sănătoși pentru controlul răspândirii virusului. "Nu avem capacitatea și nu are sens", spune doctorul Shigeru Omi.