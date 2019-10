Articol publicat in: Life

Doliu în muzică, cancerul a recidivat, iar medicii nu au mai putut face nimic

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Jay Frank, vicepreşedinte executiv al companiei Universal Music Group şi un pionier al muzicii digitale, a murit, duminică, la vârsta de 47 de ani, din cauza unui cancer, potrivit Variety. A murit Jay Frank, vicepreședintele executiv al companiei Universal Music, unul dintre inițiatorii muzicii digitale. Bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani ieri. Acesta suferea de cancer de mai multă vreme, notează revista Variety, care a făcut anunțul despre trecerea în neființă a lui Frank. Jay Frank a fost unul dintre geniile din industria muzicală. A fost creatorul Hack Your Hit și fondatorul Futurehit.Inc. A lucrat pentru mai multe posturi de televiziune ca director muzical, începând cu sfârșitul anilor 90, printre care The Box și CMT. După ani de experiență acumulată în industria muzicală, a devenit vicepreședintele Universal Music. La Universal a ajuns în anul 2015 și a fost omul care s-a ocupat de promovarea artiștilor. „Dragi colegi, vă anunţ cu o tristeţe profundă că prietenul şi colegul nostru Jay Frank a murit în urma unei recidive a cancerului. Profesional, Jay lasă o moştenire imensă. A fost un lider creativ şi neobosit, contribuind semnificativ în evoluţia eforturilor noastre pe piaţa globală”, transmite Universal Music printr-un comunica loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay