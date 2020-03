Jennifer Lopez, în doliu! David Cruz, primul ei iubit, a murit la 51 de ani

Jennifer Lopez şi David Cruz au fost împreună aproape 10 ani. S-au cunoscut pe când ea avea 15 ani şi era o anonimă. S-au iubit şi au crescut împreună, iar David a susţinut-o pe Jennifer în tot ceea ce şi-a dorit să realizeze.

Citeşte şi: Jennifer Lopez, dezvăluirea intimă cu care şi-a şocat fanii. Locul inedit în care a făcut amor

La un moment dat, ambiţiile lui J.Lo deveniseră prea mari, iar cei doi ajunseseră să-şi dorească lucruri diferite de la viaţă şi să-şi vadă viitorul diferit, în ciuda sentimentelor puternice care îi legau. Astfel, în 1995, relaţia lor s-a destrămat, pe măsură ce faima lui J.Lo creştea.

„Era bun și iubitor. Niciodată nu s-a agățat de ceva și era o fire foarte deschisă. A fost un tată devotat, l-a ajutat să crească pe fiul său vitreg, care acum e înrolat în Marină. Iubea formația Yankees și Knicks. Adora să meargă la teatru cu mine.

Momentul meu favorit era întâlnirea noastră de familie, seara, pentru că atunci era numai al nostru – al meu și al copilului. Întotdeauna își termina tot ce avea de făcut”, a povestit partenera de viață a lui David Cruz, Isa, pentru TMZ.

Citeşte şi: Jennifer Lopez a fost hărţuită sexual de un regizor: "Am fost îngrozită"

Shakira şi Jennifer Lopez, show incendiar la Super Bowl

Cântăreţele de origine latino-americană Shakira şi Jennifer Lopez au oferit în pauza finalei Super Bowl momente incendiare. Cele două au prezentat 20 de cântece în aproximativ 15 minute.

Shakira a fost prima care a apărut pe scenă. „Hola, Miami!”, a strigat ea, dând startul cu „She Wolf”. Din medley-ul prezentat au făcut parte „Whenever, Wherever” şi „Hips Don’t Lie”, apoi, alături de portoricanul Bad Bunny, a cântat din piesa „I Like It” a lui Cardi B. Shakira a cântat şi la chitară, iar instrumentistul din trupa ei a adus câteva acorduri ale piesei „Kashmir” a trupei Led Zeppelin.

La rândul ei, Jennifer Lopez şi-a demonstrat aptitudinile de dans la bară, demonstrate în filmul „Hustlers”, lansat anul trecut. Aceasta a fost unul dintre cele peste zece momente coregrafice prezentate, care i-au demonstrat versatilitatea. A cântat din „Jenny from the Block”, „I’m Real” şi „Get Right”, apoi „Waiting for Tonight”.