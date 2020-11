Primul mesaj al viitoarei Prime Doamne a SUA după victoria lui Joe Biden. "Va fi un preşedinte pentru toate familiile noastre"

Medic de profesie, Jill Biden a publicat o imagine în care apare de soţul ei, Joe Biden, în timp ce ţine un mână o pancartă ce datează din perioada în care democratul a fost ales vicepreşedinte în al doilea mandat al lui Barack Obama: "Doctoriţa şi vicepreşedintele Biden locuiesc aici".

Jill Biden a acoperit primele două silabe ale cuvântului vicepreşedinte, bucuroasă de victoria lui Joe Biden la alegerile prezidenţiale din Statele Unite.

"Va fi un preşedinte pentru toate familiile noastre", a scris Jill Biden, pe Twitter.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK