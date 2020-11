Johnny Depp a pierdut procesul cu The Sun. Starul de la Hollywood rămâne un "bătăuş de soţie"

Johnny Depp (57 ani), devenit celebru graţie unor roluri interpretate într-o serie de filme de mare succes, precum "Edward Scissorhands" ("Edward Mâini-de-foarfece") şi cele din franciza "Pirates of the Caribbean" ("Piraţii din Caraibe"), a dat în judecată News Group Newspapers, editorul tabloidului The Sun, şi pe unul dintre jurnaliştii acestuia, Dan Wootton, pentru un articol din 2018 în care se afirma că actorul a fost violent cu cea de-a doua soţie a lui, actriţa Amber Heard, în vârstă de 34 de ani. Tabloidul criticase totodată distribuirea starului hollywoodian în franciza cinematografică "Fantastic Beasts".

În cadrul unor audieri organizate timp de trei săptămâni la Curtea Supremă din Londra în luna iulie, judecătorul Andrew Nicol a ascultat mărturiile depuse în instanţă de Johnny Depp şi de Amber Heard despre căsnicia lor turbulentă, presupuse infidelităţi, stilul de viaţă hedonist şi lupta actorului american cu dependenţa de alcool şi de droguri, dar şi despre disputele lor marcate de accese de furie. Cei doi foşti soţi s-au acuzat reciproc de comiterea unor acte de violenţă conjugală. "Accept ipoteza conform căreia pârâţii au demonstrat că textele publicate de ei erau substanţial adevărate", a precizat judecătorul Andrew Nicol în sentinţa sa, care ar putea avea un impact major asupra reputaţiei şi viitoarei cariere artistice a actorului Johnny Depp. "Ca urmare, această cauză este respinsă", a adăugat judecătorul britanic.

Johnny Depp se transforma în "monstru" după ce consuma droguri şi alcool

Amber Heard a dezvăluit în instanţă că Johnny Depp se transforma într-un alter ego gelos, căruia îi spunea "monstrul", după ce consuma droguri şi alcool. Ea a detaliat 14 incidente extrem de violente în timpul cărora, potrivit afirmaţiilor sale, Johnny Depp a sugrumat-o, a lovit-o cu pumnul, a lovit-o cu palma, a lovit-o cu capul şi a strangulat-o.

Johnny Depp a declarat în instanţă că nu a fost niciodată violent faţă de fosta lui soţie, că aceasta a minţit public şi că ea l-a agresat fizic în numeroase ocazii. Starul american a dezvăluit şi că şi-a pierdut vârful unui deget după ce Amber Heard l-a lovit cu o sticlă de votcă în timpul unei dispute violente în Australia.

Judecătorul Andrew Nicol a respins caracterizarea de "vânătoare de zestre" făcută de Johnny fostei sale soţii, ca şi declaraţia prin care starul hollywoodian afirma că acuzaţiile formulate de Amber Heard erau "o farsă".

"Pentru cei dintre noi prezenţi la procesul de la Curtea Supremă din Londra, această decizie şi judecată nu reprezintă o surpriză", a declarat Elaine Charlson Bredehoft, avocata americană a actriţei Amber Heard.

Johnny Depp a demarat şi un proces pentru defăimare la un tribunal din statul american Virginia, în cadrul căruia solicită de la Amber Heard despăgubiri de 50 de milioane de dolari pentru un articol pe care actriţa l-a publicat în The Washington Post.

"Victimele abuzurilor domestice nu trebuie niciodată să fie reduse la tăcere, iar noi îi mulţumim judecătorului pentru atenta lui analiză, iar lui Amber Heard pentru curajul de a depune mărturie la tribunal", se afirmă într-o declaraţie făcută publică de tabloidul The Sun.